"Herrliche Zeiten"

Liebevolle Aufnahme fand Prinz Wilhelm bei seiner englischen Großmutter, der legendären Queen Victoria. Auf ihrem Feriensitz Osborne House auf der Isle of Wight verbrachte der deutsche Prinz glückliche Tage. Beeindruckt von der mächtigen britischen Flotte erwachte hier sein Wunsch, "auch einmal eine so schöne Flotte wie die englische zu besitzen."



Aus dem Jugendtraum wurde ein fataler Rüstungswettlauf, der Kaiser-Deutschland immer mehr isolierte. "Ein tödliches Spiel. Das fatalste Spiel, das Wilhelm II. und die Deutschen je gespielt haben", so Michael Stürmer.