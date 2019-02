Mit Filmen und Multimedia Geschichte lernen

In Zusammenarbeit mit dem Verband der Geschichtslehrer Deutschlands (VGD) bietet das ZDF zu allen Folgen beider Staffeln didaktisch aufbereitetes Material zum Download an, das den Lehrern Hilfen anbietet, die einzelnen Folgen und die Mitmachaktion in den Unterricht zu integrieren. Die pdf-Dateien wurden von Ulrich Bongertmann, Ralph Erbar, Dr. Meike Hensel-Grobe, Niko Lamprecht und Dr. Peter Lautzas vom Geschichtslehrerverband zusammengestellt. Sie fassen die Inhalte der einzelnen Filme zusammen, erläutern den jeweiligen historischen Kontext und entwerfen Arbeitsaufträge für die Schüler.