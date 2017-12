Nichts für Langschläfer

Meist waren es die nachgeborenen Kinder von Adligen, die ins Kloster gingen, bzw. geschickt wurden. Sie hatten kein eigenes Erbe zu erwarten und waren auf diese Weise versorgt, Voraussetzung für die Aufnahme war allerdings eine Schenkung der Familie an das Kloster. Bis zum Alter von 15 wurden die "Oblati", wie sie genannt wurden, in strenger Zucht erzogen. Sie lernten Latein, die Sprache der Gebildeten, übten sich in Lesen, Schreiben und Rechnen. Vor allem aber befassten sie sich mit religiösen Schriften und lernten Gebete sowie Kirchenlieder auswendig. Im Alter von 15 Jahren begann die Novizenzeit, nach circa einem Jahr legten sie das Profess, das Ordensgelübde, ab. Ein unumkehrlicher Schritt in ein neues Leben, der durch die Annahme eines neuen Namens dokumentiert wurde.