Viele deutsche Wege

Der Demokrat Robert Blum verkörpert in seiner Person, in seinem Wirken die Werte, die Fundamente, die unsere Demokratie heute tragen - und doch geriet er fast in Vergessenheit. Was er seinerzeit verfocht, als Außenseiter, ist heute für uns Selbstverständlichkeit, die freiheitlich-demokratische Verfassung in einem geeinten Land. Robert Blum wurde an einem für die deutsche Geschichte denkwürdigem Datum hingerichtet, am 9. November 1848. Daran soll diese Reihe erinnern, ihm soll sie gewidmet sein.