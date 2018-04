Vision oder Wahn?

Die Alraune beispielsweise, eine seit der Antike mit dem Nimbus magischer Kräfte geadelte Wurzel, hat stark halluzinogene Wirkung. Sind die Visionen also möglicherweise nur eine Art Drogenrausch oder Trip? Auch naturwissenschaftliche Erklärungsansätze wurden gesucht. So beschreiben Migränekranke, ähnliche Bilder wie die von Hildegard geschilderten gesehen zu haben. Andere Visionen wiederum erinnern an sogenannte "Halos", seltene Lichteffekte in der Natur, die sich durch Brechung des Lichts an Eiskristallen in der Atmosphäre ergeben. Für aufgeklärte, moderne Menschen ist eine faire Herangehensweise an die Visionen der Hildegard kaum möglich. In einer Zeit aber, in der Glaube und Aberglaube, Irdisches und Übersinnliches Teil des Alltags waren und real empfunden wurden, differenzierten die Menschen nicht nach der Herkunft der Visionen.