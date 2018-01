Völkerschlacht bei Leipzig

In der Völkerschlacht verloren die verbündeten Truppen insgesamt 53.600 Mann an Gefallenen und Verwundeten, davon 22.600 russische, 16.000 preußische, 14.800 österreichische und 200 schwedische Soldaten. Die Verluste der napoleonischen Armee, betrugen etwa 73.000 Gefallene und Verwundete sowie über 35.000 Gefangene. Die Reste der großen Armee zogen sich über den Rhein zurück, wobei ungefähr 120.000 Soldaten in Festungen in ganz Deutschland zurückgelassen wurden.