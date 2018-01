"Wahre Nachfolger Christi"

Der Ursprung der Katharer geht auf die Glaubensgemeinschaften der Bogomilen und Paulikianer zurück, deren Kernland sich im heutigen Bosnien befand. Die Katharer trennten sich in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts von ihnen und kamen wahrscheinlich mit den französischen Kreuzrittern aus Konstantinopel nach Frankreich. Von dort aus breiteten sie sich zwischen 1100 und 1170 in Slowenien, Bosnien, Dalmatien und dem Rheinland aus, sowie in Nord- und Südfrankreich, wo sie Albigenser genannt wurden.





In Italien fassten die Katharer um 1155 Fuß. Allerdings spalteten sie sich dort bald in den so genannten italienischen ABC-Zweig (Albanenser, Bagnolenser und Cocorezzenser) mit unterschiedlichen Konfessionen. Dort zerbrach später das konstitutionelle Gefüge der Sekte am schnellsten.