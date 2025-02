Der 52-jährige Sönke ersteigert die Bruchbude kurzerhand für 90.000 Euro. Der Anfang: ein Kraftakt! Das Dach undicht – die Zimmer unbewohnbar. Der Pharmamanager und die Spanischlehrerin leben jobbedingt in Zürich. Sie krempeln die Ärmel hoch und sanieren in jeder freien Minute, zehn Jahre machen sie keinen Urlaub. Schnell ist klar, das Haus mit 1200 Quadratmetern Wohnfläche soll touristisch genutzt werden. Sie taufen es "La Dersentina" - der Ortsnamen Dersentin gepaart mit einem Hauch Südamerika.



16 Ferienwohnungen haben die beiden saniert und eingerichtet. Etwa 80 Gäste finden in "La Dersentina" Platz. Aus der Gutshausrettung ist ein kleines Unternehmen geworden: Sönke und Adriana Johannsen haben schon viel geschafft in Dersentin, jetzt geht es darum, alles am Laufen zu halten. Sie können sich vorstellen, irgendwann ganz in Mecklenburg zu leben.