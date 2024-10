Deine Schulden, ihr Profit

Und was bedeutet überhaupt "Finanzsanierung"? Marcus Köster von der Verbraucherzentrale NRW erklärt: "Bei einem Finanzsanierer bekommen Sie kein Geld, sondern Sie sollen Geld zahlen, das dann an die Gläubiger verteilt wird. Und für diese Leistung, in Anführungszeichen, sollen Sie dann dem Finanzsanierer auch noch Geld bezahlen. Das ist das, was man sehr schnell auch selber machen könnte mit einem Dauerauftrag. Deshalb ist das aus unserer Sicht eine gehaltlose Leistung, für die aber viel Geld verlangt wird." Experten warnen eindringlich vor den Versprechen mancher dieser Firmen. Die Recherche führt auf die Spur eines Firmennetzwerks in Deutschland, Spanien und der Schweiz, das hinter vielen einschlägigen Werbeanzeigen auf TikTok zu stecken scheint.



Mehr unter https://diespur.zdf.de