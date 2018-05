Er hat angewandte Sozialpsychologie an der University of Sussex und Psychologie an der Universität Bielefeld studiert, wo er anschließend in Sozialpsychologie promovierte. Am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung erforscht er Prozesse, die sich innerhalb von und zwischen Gruppen abspielen. Neben Lehraufträgen an der Universität Bielefeld hat er an der Fachhochschule der öffentlichen Verwaltung Nordrhein-Westfalen angehende und aktive Polizeibeamte u.a. im Umgang mit Gruppen- und Massenlagen geschult.



Was war der ausschlaggebende Reiz für Sie, an diesem Projekt teilzunehmen?

Das Fernsehprojekt war für mich reizvoll, weil es die Möglichkeit bot, sozialpsychologische Theorien und Forschung auf konkretes Verhalten in einem gesellschaftspolitisch relevanten Kontext anzuwenden und dabei auch noch verständlich zu erklären. Das alles unter einen Hut zu bekommen, schien mir von Anfang an eine große Herausforderung und ein ambitioniertes Projekt – aber das sollte kein Grund sein, es nicht umzusetzen.