Diktator - Vierteiliges Sozialexperiment

Susanne (26) ist ein Mathe-Ass, hat einen Bachelor in Mathematik und gibt Tutorials in diesem Fach auf YouTube. Sie hat sich zur Mediengestalterin ausbilden lassen und arbeitet in der Marketing-Abteilung eines Bundesliga-Vereins. In ihrer Freizeit macht sie mit ihrem Freund zusammen Musik und tritt als Sängerin auf. "Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. An der Uni habe ich auch an psychologischen Experimenten teilgenommen. Da war ich immer die Erste, die „hier“ schreit. Ich finde das spannend, wie sich eine Dynamik in eine gewisse Richtung entwickeln kann, die man nicht vorhersieht."