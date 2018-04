Würdest Du mitmachen?

Schon während des Zweiten Weltkriegs haben sich amerikanische und deutsche Wissenschaftler mit diesen Fragen beschäftigt. Schließlich wurden solche Studien zum Ausgangspunkt eines Forschungsvorhabens an der University of California in Berkeley über „Authoritarian Personality“, also die Theorie der Autoritären Persönlichkeit. Die emigrierten Forscher der sogenannten Frankfurter Schule um Theodor W. Adorno und Max Horkheimer veröffentlichten 1950 gemeinsam mit Else Frenkel-Brunswick, Daniel Levinson und R. Nevitt Sanford die von ihnen entwickelte F-Skala.