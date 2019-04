Ach, du liebes Abendland

In der deutschen Hauptstadt Berlin leben noch weniger Christen als im Rest der Republik. Doch ausgerechnet hier, in seiner neuen Heimatstadt, findet Firas christliche Nächstenliebe gleich um die Ecke. Sein Freund Alex, ein syrischer Christ und geflüchtet wie Firas, macht es vor. Er will den Deutschen etwas zurückgeben. Er kocht leckeres Essen für Obdachlose. In Neukölln helfen die Mitglieder des Pallottiner-Ordens armen Menschen bei Umzug und Renovierung. Firas und Zucchini helfen mit.



Die Dokumentation nähert sich dem Thema Religion, Christentum und "Leitkultur" in Deutschland auf unterhaltsame Weise. Firas Alshater kann mit dem Blick des "unparteiischen" Außenstehenden nicht nur den Finger in die Wunde legen, sondern auch den Schatz erkennen, den die christliche Tradition für Deutschland bedeutet.