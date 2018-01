Arbeit ohne Grenzen

Die ZDF-Reporter Sylvia Bleßmann, Carsten Thurau und Gunnar Krüger zeigen, was es heißt, wenn der gemeinsame europäische Arbeitsmarkt Wirklichkeit wird. Sie begleiten eine Krankenpflegerin aus Danzig auf dem Weg zur Arbeit in Mannheim, einen Klinik-Chef in Mecklenburg-Vorpommern auf der Suche nach polnischen Fachärzten und die tschechischen Lehrlinge, die in Chemnitz in Sachsen ihre Gesellenprüfung machen. Der Film liefert einen Blick auf die neuen Herausforderungen im vereinten Europa.