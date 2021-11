Arctic Blue – Machtpoker im schmelzenden Eis

Der Klimawandel bedeute eine Chance für Russland. Wie aber die benötigte Energie in den Norden Sibiriens bringen? Im Hafen von Pewek, der nördlichsten Stadt Russlands, liegt die „Akademik Lomonossow“, ein schwimmendes Atomkraftwerk, vor Anker. Es kann 100.000 Haushalte mit Energie versorgen, Die Region um Pewek, die bislang gerade einige Bergwerkarbeiter und Rentierzüchter beherbergte, ist nur einer von mehreren Ausgangspunkten für Russlands Griff nach Norden. Auf der anderen Seite des arktischen Ozeans, in einem nahezu unbewohnten Gebiet so groß wie die USA, verteidigt Kanada seine Souveränität. „Wir müssen einfach mal zeigen: Wir sind hier, das ist unser Hinterhof,“ sagt Sergeant Andrew Lowry von der kanadischen Marine Er zeigt auf karge Felsenlandschaften in der Nähe von Pond Inlet, einem kleinen Hafen in der kanadischen Arktis. Im Sommer sei die Passage vom Atlantik zum Pazifik hier fast völlig eisfrei geworden. Kaum vorstellbar, dass sie einmal als unbezwingbar galt!