Auf der Suche nach dem Unterschied

20 Jahre nach der Wiedervereinigung scheinen diese Unterschiede zwischen den Städten links und rechts der ehemaligen Grenze jedoch geringer zu werden. Durch den Aufbau Ost floss viel Geld in die Sanierung der Oststädte, das Stadtbild der Ost- und Weststädte gleicht sich mehr und mehr an. Es gibt ähnliche Geschäfte in den Fußgängerzonen, kleine touristische Stadtattraktionen ziehen hüben wie drüben Besucher an. Auch die Probleme sind ähnlich: Die ostdeutschen Grenzstädte leiden an Einwohnerschwund, die westdeutschen Grenzstädte auch. So hat Mühlhausen seit der Maueröffnung 1989 fast 10.000 Einwohner verloren. Doch damit steht die thüringische Stadt nicht alleine da: Auch die im ehemaligen Grenzgebiet gelegenen Städte Eschwege, Hof, Plauen, Helmstedt oder Haldensleben verbuchen seit Jahren kontinuierlich sinkende Einwohnerzahlen.



Der Einwohnerschwund hat einerseits demografische Gründe. Aber es gibt auch wirtschaftliche Motive: Die Deutschen wandern ab in die Großstädte, in die wirtschaftlichen Ballungszentren. Strukturschwächere Regionen wie die im ehemaligen Grenzgürtel gelegenen Städte bleiben von der dynamischen Wirtschaft abgekoppelt, das ist im Westen und im Osten so.