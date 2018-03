Außenseiter des eigenen Ordens

Der Konflikt, der zur Spaltung des Ordens geführt hatte, lässt sich in den beiden Fassungen der Ordensregel nachlesen: in der vom Papst genehmigten, und in der nicht-genehmigten. Noch heute stellt die Existenz zweier Regeln eine Herausforderung für jeden Franziskaner dar. "Nach den Buchstaben der ursprünglichen Regel des Franziskus leben zu wollen, ist eigentlich nicht möglich", erzählt Bruder Marco: "Es macht keinen Sinn, dem Wortlaut folgen zu wollen. Es ist Teil unserer Aufgabe, den Geist der Regel den heutigen Verhältnissen anzupassen."