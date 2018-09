Doku - Australien - Impressionen aus DownUnder (3/13)

Wilde Kamele gehören inzwischen zum Inventar in den Weiten des Outback, seit sie im 19. Jh als Transportmittel beim Eisenbahnbau eingeführt worden und sich extrem vermehrt haben. In Broome an der Küste im Norwesten transportieren ein paar zahme Exemplare heute die Touristen.