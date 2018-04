Begegnungen in Laos

Laos 8 Quelle: ZDf/Guilad Kahn







Es sind noch kleine Mengen, die in Berlin ankommen, aber das Fenster zur Welt ist geöffnet. Eine Flasche Bier als beste Werbebotschaft. Die staatliche Marke Beer Lao sponsert die meisten Großveranstaltungen in Laos, und selbst Funktionäre tragen dann die gelben Käppis mit dem Beer Lao-Tigerlogo. Sithixay, der Diplom-Braumeister, absolviert die Führung durch das Unternehmen übrigens in fließendem deutsch. Vor dem Mauerfall hat er in der DDR studiert und ist danach noch mal in das vereinigte Deutschland zurückgegangen, um in Berlin sein Handwerk zu komplettieren. "Deutschland hat mich geprägt. Was ich kann, habe ich da gelernt. Vor allem, hohe Ansprüche auch umzusetzen."