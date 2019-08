Als Ehrenvorsitzende der Stiftung "Child Focus", setzt sie sich für vermisste und sexuell ausgebeutete Kinder ein. Ein Thema, das die belgische Gesellschaft seit den monströsen Taten des Marc Dutroux in den 1990er Jahren bewegt. Als Ehrenpräsidentin von UNICEF Belgien engagiert sie sich weltweit für die Rechte von Kindern. Mit ihrem jüngsten Engagement ist sie Teil einer globalen Bewegung: 2016 wurde Königin Mathilde von den Vereinten Nationen in den Kreis der siebzehn Paten für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung berufen. 2017 wurde sie für ihren Einsatz mit dem Ehrenpreis der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf ausgezeichnet. Es ist der erste Preis, den die Königin angenommen hat.