Im Zauber der Wildnis

"In jedem von uns steckt ein Stück Wildnis"



Seit seiner Gründung ist der Yellowstone National Park Vorreiter für die Idee der Nationalparks und Antrieb für Menschen, die ihr Leben dem Schutz der Natur widmen. Hier begann die ehrgeizige Vision, die sich hinter dem Kürzel "Y2Y" verbirgt: die "Yellowstone to Yukon Conservation Initiative" will Ökosysteme in Nordamerika großflächig miteinander verbinden, so dass Wildtiere weit in den Norden wandern und ihre Wege so dem veränderten Klima der Erde anpassen können. Das geplante Gebiet zwischen Yellowstone und der kanadischen Provinz Yukon umspannt gut 3200 Kilometer und seine Fläche ist mehr als viermal so groß wie Deutschland.



Wir treffen die Initiatoren der Y2Y-Initiative: der Rechtsanwalt Harvey Locke ist im Banff National Park in den kanadischen Rocky Mountains aufgewachsen und gehört zu den globalen Naturschützern, die weltweit für die Balance der Natur kämpfen. Der Deutsch-Kanadier Karsten Heuer weiß, wovon er spricht - er hat auf einer spektakulären Wanderung die Wege der Karibous begleitet.



Karsten Heuer:



In jedem von uns steckt ein Stück Wildnis. Diese Seite in uns ist nur unterdrückt durch unser zivilisiertes, modernes Leben. Aber wenn man hier draußen in der Natur ist, dann kommt die Wildnis in uns zum Vorschein und man ist wieder man selbst. Man riecht hier mehr, man sieht mehr. Ich fühle, was es heißt zu leben. Einige Menschen nehmen Drogen um das zu erfahren. Für mich ist die Natur meine Droge.



In der Welt geht es nicht um mich, sondern um die Schönheit um mich herum. Und um diese Schönheit zu erhalten, diese Wildnis in uns, dafür setze ich mich ein. Für meine Kinder und all die anderen Kinder auf diesem Planeten. Wenn ich meinen Teil dazu beigetragen habe, diesen Planeten ein wenig reicher und schöner gemacht zu haben, dann kann ich ruhigen Gewissens sterben.



Die Yellowstone to Yukon Initiative



Es ist nicht sinnvoll, einzelne Parks wie Inseln zu betrachten, sondern sie miteinander zu verbinden - als Netzwerk aus mehreren Schutzzonen. Wenn wir so einen Korridor nicht schaffen, dann werden Tiere aussterben. Die Geschöpfe, die glücklicherweise im Yellowstone Park leben, müssen sich mit ihren Artgenossen in den anderen Parks vermischen können. Begrenzte Areale sind gefährlich, denn es kann durch Krankheiten, Waldbrände, Inzucht oder Klimawandel dazu kommen, dass der Tierbestand sich verringert. Dies wollen wir vermeiden, indem wir die Parks durch die Schaffung kleiner Areale miteinander verbinden.



Man muss raus gehen, raus in die Natur



Ich persönlich glaube nicht daran, dass man erfährt, was sich in der Natur abspielt, wenn man im Büro vor seinem Computer sitzt. Man muss raus gehen, raus in die Natur. Im Frühling, wenn die Tiere nach dem harten, langen Winter wieder aktiver werden, merkt man, dass ein Park allein nicht groß genug ist: Wildtiere verlassen die Schutzgebiete. Dann kann man sehr gut beobachten, wo es zu Konflikten kommt und wir können uns überlegen, welche Lösungen es dafür gibt. Zum Beispiel, indem wir Menschen treffen, die davon betroffen sind, ihre Sorgen hören und gemeinsam nach Lösungen suchen. Zum Beispiel, indem wir den Menschen erklären, warum es nicht gefährlich ist, Vieh und Bisons zusammen zu bringen.



Die Gefahr der "Insel Yellowstone"



Der Yellowstone ist für mich deshalb so faszinierend, weil es der erste Nationalpark der Welt ist. Der Park gibt den Bisons die Möglichkeit, wieder den Westen zu bevölkern. Für mich ist der Park die Geburt einer neuen Idee, einen Platz für Natur zu schaffen. Die Idee von Yellowstone ist sehr visionär, ja regelrecht inspirierend. Gleichsam fürchte ich, dass der Park eine Insel wird. Das ist gefährlich, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass es unter der Grizzlybär-Population zu Inzucht kommen kann. Das könnten wir vermeiden, wenn wir die Schutzgebiete miteinander verbinden. Mein größter Wunsch ist deshalb, dass die Tiere frei wandern können, wenn ihnen irgendetwas sagt, dass sie dies machen sollten.



Wir glauben immer noch, dass es unendliches Wachstum gibt. Darauf beruht unser Wirtschaftssystem. Aber alles, was wir haben, gibt es nur auf diesem Planeten – es gibt keinen zweiten, den wir dann ausbeuten, wenn wir mit der Erde fertig sind. Darüber müssen wir uns im Klaren sein und deshalb müssen wir unser Verhalten ändern. Dies ist nicht die Arche Noah.



Deshalb brauchen wir die Nationalparks. Viele Menschen denken nicht darüber nach, woher ihr Essen kommt oder das Wasser, das sie täglich trinken. Wir leben in sauberen kleinen Häusern und fahren mit unseren gepflegten Autos zur Arbeit und vergessen dabei die Bedürfnisse der Natur. Die Nationalparks lassen uns begreifen, was wir für unsere Zukunft erreichen müssen. Die Natur lehrt uns Demut - mehr als jeder andere. Sicherlich ist der Mensch auf seine Art ein Wunder der Natur. Aber auch die Natur ist viel komplexer als wir es langläufig annehmen. Es gibt Prozesse, die wir wahrscheinlich nie verstehen werden. Wir müssen wachsam sein für die Signale, die uns die Natur sendet.



Harvey Locke: Traum von der Vernetzung der Naturparks



Die Yellowstone to Yukon Initiative ist die Idee, dass wir Schutzgebiete miteinander verbinden und einen Korridor schaffen, der vom Nationalpark bis hoch in den kanadischen Yukon reicht. Wir müssen die Größe der Natur anerkennen, so wie sie ist, und so mit ihr arbeiten. Jeden Frühling verlassen die Tiere den Park, um sich in den grünen Niederungen satt zu essen. Als es gelungen war, Bisons wieder anzusiedeln und als sie sich vermehrten, wurden viele erschossen, sobald sie die Parkgrenzen überquert hatten. Heute werden sie wieder in den Park zurückgescheucht, wo sie sicher sind vor Jägern - die Haltung der Menschen hat sich geändert.



Ein anderes Beispiel sind die Wölfe. Lange Zeit gab es hier keine, heute ist Yellowstone der beste Platz in Nordamerika um sie zu beobachten. Unser Traum ist, dass es eine natürliche Verbindung für sie gibt, dass sie bis nach Kanada wandern könnten. Und diese Idee soll sich in der ganzen Welt verbreiten! Wenn wir eine engere Beziehung zur Natur bekommen, dann werden wir auch bessere Menschen.



Der Mensch ist nur eine Spezies von vielen



Ich komme so gern im Frühling in die Yellowstone-Region, weil ich dann all die Tiere beobachten kann und immer wieder neu erlebe, wie viel sich hier ständig wandelt. Yellowstone ist die Geburt der Idee, dass wir die Natur im Interesse der Menschheit beschützen. Und diese Idee verbreitet sich mittlerweile um die ganze Welt – hier ist der Ausgangspunkt dieser universellen Idee. Mein erster Besuch im Yellowstone Park liegt 36 Jahre zurück und ich fühlte mich vom ersten Moment an zuhause, obwohl ich selbst direkt am berühmten Banff National Park in den kanadischen Rocky Mountains lebe. Ich dachte mir: Mensch, das ist hier wie bei uns. Banff ist der dritte Nationalpark der Welt, Yellowstone war der erste.



Als auf der Erde nur eine Milliarde Menschen lebten, gab es andere Notwendigkeiten für Nationalparks. Wir Menschen mussten uns keine Gedanken darüber machen, was die Natur benötigt, wir haben von ihr gelebt und sie genutzt. Wir haben Minen gegraben, wir nutzen das Öl und das Wasser, das in gutem Zustand war. Aber mittlerweile leben über sieben Milliarden Menschen auf unserem Planeten und wir beuten die Natur viel zu sehr aus. Hier können wir sehen, wie sich die Natur entwickelt, wenn man sie in Ruhe lässt. Hier im Yellowstone National Park lernen wir, dass dies die normalen Bedingungen sein sollten wie Mensch und Natur im Einklang leben könnten. Es könnte das neue Normale werden, dass die Menschen des 21. Jahrhunderts sich darüber Gedanken machen, was der Natur nützt und hilft.



Die Herausforderung, sagen Wissenschaftler, ist, dass wir inzwischen auf einem Kollisions-Kursus sind. Wir erleben den Klimawandel. Die weltweiten Fischbestände gehen dramatisch zurück. Immer mehr Tierarten sterben aus. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir nur eine Spezies unter vielen sind. Wir müssen im Einklang mit der Natur leben, sonst werden wir eines Tages die Konsequenzen tragen müssen. Ohne die Natur können wir nicht existieren.