Direkt im Anschluss an den Fernsehfilm beleuchtet eine 30-minütige Dokumentation die wahre Geschichte dieses Medizinskandals. Die Autorin erzählt über die unglaublichen Vorgänge, spricht mit Betroffenen und beschreibt ihre bewegenden Geschichten.

So tritt in dem Film einer der infizierten Brüder auf, von deren Geschichte der Spielfilm „Blutgeld“ inspiriert wurde. Als einziger Überlebender der drei Geschwister erinnert er sich an die Tragödie: „Es war für mich dann immer ein Gebet: Nimm mich und lass meine Brüder leben, weil die schon Familie hatten. Und das war natürlich total schlimm sich vorzustellen, dass der Vater jetzt den Kindern genommen wird. Aber das Gebet ging nicht auf, wie so vieles nicht im Leben.“ Er, der auch heute noch anonym bleiben will, hat gelernt mit der Situation und der Infektion zu leben. Doch die Ungewissheit bleibt: „Ich habe auch immer wieder Ängste, dass die Krankheit ausbricht. Dadurch, dass es mir jetzt gut geht, heißt es nicht, dass es morgen dann auch noch so ist. Das ist wie ein Pulverfass, das jeder Zeit wieder losschießen kann.“