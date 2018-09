Böse Bauten V

Jugend hilft: Forschungsgrabungen im Gefangenenlager Sandbostel. Quelle: ZDF/Thomas Hamelmann

Wie geht die Küstenregion mit dem Nazi-Bauerbe um? Die Bunker des so genannten „Atlantikwalls“ im niederländischen Scheveningen, dem See-Vorort von Den Haag, bieten ein bizarres Bild, mitten in der Ferienidylle. Was soll man mit ihnen anfangen? Eine holländische Stiftung kümmert sich nun um diese Beton-Bauwerke, die die deutschen Besatzer einst hinterlassen haben. Freiwillige graben sie aus dem Dünensand frei und restaurieren sie sogar originalgetreu. Der Atlantikwall: Ein länderübergreifendes, europäisches Kriegs-Monument, das für die Zukunft erhalten sein will. Den Bauten des ehemaligen Feindes nehmen sich nun die Holländer an und befragen gleichzeitig ihre eigene Geschichte. Manche Bunker werden auch ganz friedlich neu interpretiert und verwandeln sich in stylische Eigenheime.



Ein erschütterndes Kriegsmonument ist das wenig bekannte Kriegsgefangenenlager Sandbostel zwischen Bremen und Hamburg. Dort, wo Tausende von Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen sterben mussten, versucht man jetzt, die historischen Baracken und Mauerreste zu sichern und legt überwucherte Fundamente frei. Jugendliche helfen dabei. Das Ziel ist, die Überreste nicht zu rekonstruieren, sondern sie in ihrer oft ruinösen Gestalt zu konservieren.