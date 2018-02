Buchtipps zu Allerheiligen

Niewandt beleuchtet auch die Rolle der Christen in dem Konflikt in Geschichte und Gegenwart. Angesichts ihrer "Schuldgeschichte mit Juden und Muslimen in Europa wie im Nahen Osten" (Stichworte sind hier "Antisemitismus", "Holocaust" und "Kreuzzüge") haben sie eine belastete Geschichte; dennoch sieht er die Chance, dass sie in einer von "Demut und Bescheidenheit" geprägten Haltung den Friedensprozess mitgestalten können. In erster Linie sind aber Israelis und Palästinenser gefordert, die sich aufeinander zu bewegen müssen. Der Frieden könne nur in einer Kompromisslösung liegen, ist der Autor überzeugt.