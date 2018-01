Damast und Lichterglanz

Der Restaurator Massimo Buonamici erzählt begeistert von seiner Arbeit. Er kümmert sich um die wertvollen Möbelstücke des Papstes. "Wir sind umgeben von den wertvollsten Möbelstücken, so was findet man ganz selten draußen im italienischen Staat. Da gibt es kaum noch Möbel aus dem 17. und 18. Jahrhundert für uns Vergolder. Und hier kann ich täglich an so etwas arbeiten. Diese Möbel hier haben nicht nur einen sehr hohen künstlerischen, sondern auch einen antiquarischen Wert!" Allerdings macht ihm ein vergoldeter Engel der Päpstlichen Gendarmerie Sorgen: Die Flügel sind gebrochen und der Holzwurm steckt in den jahrhundertealten Figuren.