In der Dokumentation „Das geheime Leben unserer Hunde II“ ergründen wir, was die Basis dieser engen Mensch-Hund-Beziehung ist. Und welche besonderen Fähigkeiten Hüte-, Rettungs- oder Blindenführhunde mitbringen. Mit Hilfe spezieller Kameratechniken versetzen wir uns in die Welt des Hundes und bleiben auf seiner Augenhöhe. Spektakuläre Aufnahmen einer Hochgeschwindigkeitskamera zeigen erstmals im TV wie Hunde unter Wasser tauchen.