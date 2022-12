Das Traumschiff - Spezial 2022

Wie schon in den vergangenen Jahren ist es auch 2022 wieder Tradition, mit der Sondersendung "Das Traumschiff - Spezial" zu zeigen, wie die Filme, die in diesem Jahr ausgestrahlt werden, entstanden sind - und vor allem, unter welchen Bedingungen.



Für lange Zeit werden der Crew, die ansonsten eher in tropischen Regionen unterwegs ist, die Dreharbeiten in Lappland in frostiger Erinnerung bleiben. Wahrscheinlich waren es die extremsten Wetterbedingungen, unter denen jemals eine Folge von "Das Traumschiff" entstanden ist. Die Dreharbeiten am Polarkreis bei Tagestemperaturen von minus 26 Grad forderten Technik, Crew, Schauspielerinnen und Schauspieler. Hier gefror nicht das Filmblut in den Adern, sondern sozusagen auf der Haut.



Der Akteurin Johanna Hens sollte der rote Farbstoff aus der Nase laufen, aber bei diesen Temperaturen war dies nach mehreren Anläufen nur möglich, wenn sofort nach dem Auftragen die Szene abgedreht wurde, denn mehrfach verklumpte die Flüssigkeit in der eisigen Kälte.