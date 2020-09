Das Vermächtnis der ersten Christen

Mit dem Kleinbus geht es westwärts. Unser Ziel: Silifke. Schon zu Zeiten der Griechen und Römer eine bedeutende Stadt, Seleukia hieß sie damals. Unterwegs vorbei an Tarsus, der Geburtsstadt des Paulus. Bequem auf der Autobahn und doch zieht es sich. Im Bus ist es angenehm klimatisiert. Draußen, bei den kleinen Pausen erschlägt uns die Wärme regelrecht. 35 Grad waren angesagt, und die hatte es locker. In der Sonne konnten wir es kaum aushalten. Am Ortsrand von Silifke, auf einem kleinen Hügel mit Blick auf das Mittelmeer, sind wir am Ziel unserer ersten Etappe. Und sind froh, dass viele Geschichten und Legenden in unterirdischen Höhlen und Grotten lokalisiert sind. Da ist es nämlich angenehm kühl, fast zu kühl.



Hier soll die heilige Thekla gelebt haben und sich vor Verfolgern zurück gezogen haben. Wir freuen uns, dass heute nur ganz wenig Besucher diese Pilgerstätte ansteuern. Da können wir schön in Ruhe arbeiten – von den Dreharbeiten in Israel beispielsweise waren wir anderes gewohnt.



Oben findet sich nur noch der kleine Rest einer großen Basilika. Hier muss vor Jahrhunderten ein ansehnliches Pilgerzentrum gewesen sein.



Nach Drehende geht es in den Bus und noch eine gute Stunde ins Landesinnere. Die Kleinstadt Mut, das antike Claudiopolis ist unser Ziel zum Übernachten. Morgen möchten wir schnell an unserem nächsten Drehort sein, einem alten Kloster in den Bergen.