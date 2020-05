Das wahre Wesen unserer Hunde und Katzen

Wer es schafft, eine belastbare, freundschaftliche Verbindung zu seinem Hund oder seiner Katze aufzubauen, für den gehen sie, nicht nur sprichwörtlich, durchs Feuer.



Clover ist eine Schweizer Schäferhündin. Sie hat alle Anlagen, ein guter Rettungshund zu werden. Ihre Nase, ihr Gehör, ihre Reflexe sind überdurchschnittlich gut. Sie braucht viel Übung und Geduld, um das große Ziel zu erreichen - auch ihre Besitzerin Amrei, die sie Schritt für Schritt an verantwortungsvolle Aufgaben heranführt. Das Ziel, die Zulassung zum Rettungshund, liegt in greifbarer Nähe.



Lotta und Emil sind von einem Bauernhof, auf dem es keinen Platz für sie gab, in die Gemünder Mühle in Franken gekommen. Hier finden nicht nur Tiere Aufnahme, sondern auch Kinder und Jugendliche, die aus schwierigen Verhältnissen kommen. Die jungen Katzen helfen den Jungs, ihr Misstrauen und ihre Schüchternheit zu überwinden und Vertrauen in die Welt zu fassen. Eine Herausforderung, der sich beide Seiten mit großem Mut stellen müssen.