Der Berliner Mauerpark

Abdullah Haschemzada und seine Familie dagegen sind genervt von der lauten Musik und den Touristenmassen. Seit 17 Jahren lebt der Bauingenieur mit seiner Frau und seinen drei Kindern direkt am Park. Umziehen kommt nicht in Frage. „In der angespannten Wohnsituation in Berlin finden wir als normale Durchschnittsfamilie nicht so einfach bezahlbaren Wohnraum.“