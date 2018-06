Der Turmbau zu Potsdam

Wem gehört die Stadt? In Potsdam wird über den Wiederaufbau der Garnisonkirche gestritten und mit viel Phantasie demonstriert. Quelle: Bernhard Sehne, ZDF

"Hier steht eine vierhundertjährige preußische Geschichte gegen einige Jahrzehnte DDR und beide haben den Anspruch, vorzukommen. Am Ende gibt es eine Mehrheitsentscheidung", sagt Johannes Kahrs, haushaltspolitischer Sprecher der SPD im Bundestag. Seine Kollegin Gesine Lötzsch von der Linken widerspricht: "Das hat mit wirklich demokratischen Prozessen nichts zu tun, denn wir kennen das aus vielen Diskussionen, wo es heißt: Wenn wir das jetzt nicht entscheiden, dann springen die Spender ab. Also entscheiden potentielle oder wirkliche Spender darüber, was geschieht." Beide mussten im Haushaltsauschuss darüber entscheiden, ob der Bund den Wiederaufbau finanziell fördern soll – am Ende setzten sich die Befürworter mit den Stimmen der Großen Koalition durch.