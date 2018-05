Die Äbtissin

Ich gebe zu, das habe ich in vielen Teilen der Erde schon so manchmal gedacht, in Museen, an archäologischen Stätten, in Archiven - und habe oft in einigermaßen erstaunte Gesichter geblickt, aber das hier in der spanischen Provinz war doch etwas Neues. Obwohl wir einen fast schon unmoralisch hohen Betrag für die Drehgenehmigung im Kloster zahlen mussten, hat der elegant gekleidete Herr vom Patrimonio eine ganze Handvoll Argumente ausgebreitet, warum eineinhalb Tage statt der geplanten drei Drehtage ja durchaus genügen müssten, um einen Film zu drehen. Leider, leider sei es nun einmal unmöglich, dass wir ohne seine Begleitung im Kloster drehen könnten, aber vor allem müsste ich doch Verständnis dafür haben, dass er und die Konservatorin wieder pünktlich zurück nach Madrid müssten - so mein Gegenüber, der selbstverständlich auch in der Bar, in der wir inzwischen saßen, seine Sonnenbrille nicht absetzte.