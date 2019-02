Die Ära Kosslick

"Ich war oft in Cannes oder Venedig", sagt Schauspielerin Iris Berben, "das sind auch wunderbare Festivals, aber nur hier in Berlin hast du diesen Kontakt zum Publikum. Das ist einzigartig". Unter der Leitung von Dieter Kosslick ist die Berlinale in die Stadt gewachsen, hat die Kieze und das breite Publikum erobert, den European Film Market vergrößert, neue Diskussionsräume geschaffen und zugleich die Gaumen der Zuschauer mit kulinarischem Kino erfreut.