Die Getriebenen

Viele Politiker sind 24 Stunden angeschaltet, arbeiten bis zur Schmerzgrenze und darüber hinaus. In der Dokumentation reden Politiker über die Frage, ob und wie der politische Betrieb krank und süchtig machen kann, was digitale Medien und rasante Nachrichtenzyklen mit ihnen machen und was das für die Qualität von Politik bedeutet.