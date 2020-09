Leben unter Schweizer Palmen

Hier liegen einige der schönsten Seen Europas, wie der Luganer See oder der Lago Maggiore mit seinen Palmenhainen und südeuropäisch anmutenden Ortschaften. Und die Schweizer reden hier auch nur noch italienisch. Die Frage ist schon berechtigt, warum man von hier aus noch hunderte von Kilometern bis an die Adria fährt.





Viele wissen vielleicht gar nicht, was sie hier erwartet, denken bei Ascona kaum an das Städtchen am Nordufer des Lago Maggiore. Vielleicht sind hier auch deshalb die Flaniermeilen nicht so überlaufen wie in anderen Urlaubsorten der Touri-Welt. Und vielleicht zog sich deshalb die deutsche Fußballnationalmannschaft vor der letzten Europameisterschaft dort in das Nobelhotel "Giardino" zurück, um vor den Fans sicher zu sein.