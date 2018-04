Die lange Nacht des Lebens

1:50



Donauried: Von Auwäldern und Urviechern



Begradigt und betoniert: So erging es der Donau aus wirtschaftlichen Gründen. Doch damit einher ging ein dramatischer Artenverlust in Deutschlands letzten Auwäldern, dem Donauried. Nach jahrelangen Kämpfen wurden in diesem Jahr der alte Lebensraum im Ried wiedergeboren: Neu gebaute Wehre leiten Donauwasser wieder in das Ried. Durch ein System von offenen Kanälen gelangt es bis in die tiefsten Winkel des Auenwaldes. Die so wiederbelebte Landschaft ist inzwischen wieder Lebensraum vieler Vogelarten. Und auf den Wiesen entlang des Donauabschnitts hat man Wisente, Exmoor-Ponys und Auerochsen ausgewildert, die eine naturnahe Beweidung betreiben und damit das typische Landschaftsbild pflegen.