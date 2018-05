Die Passion der Holzschnitzer

Dem Dorf hat diese Tradition nicht geschadet. Es ist weltberühmt geworden. Zu den letzten Passionsspielen im Jahr 2000 kamen eine halbe Million Zuschauer, mehr als die Hälfte davon aus dem Ausland. Weltweit werden alljährlich zwischen 140 und 160 Passionsspiele aufgeführt, allein in der Bundesrepublik sind es siebenundzwanzig. Doch das Spiel von Oberammergau ist das größte und bekannteste weltweit.





Der Ort selbst hat nicht mehr als 5000 Einwohner, und jeder hätte Platz in dem gewaltigen Passions-Freilichttheater. Doch ihr Platz ist die Bühne. Über 2000 Gemeindemitglieder werden 2010 am Passionsspiel mitwirken: Katholiken, Protestanten, auch jene, die der Kirche den Rücken gekehrt haben. Kinder, die noch in den Windeln liegen, und über Neunzigjährige, die sich zum wiederholten Male in die Kostüme werfen.