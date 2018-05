Die Suche nach den Protagonisten

Ein breites Recherchenetz wurde konzipiert. Die Wege reichten über Bürgermeistern, Pastoren und Friseuren, die ihre Kunden am besten kennen. Zusätzlich wurde bei Vereinen, der freiwilligen Feuerwehr, Fitnesscentern und Veranstaltungen diverser Art geforscht. Erst nach mehreren Besuchen von Singlepartys, Automessen, Sportveranstaltungen und Baumärkten, wo jeder Mann direkt angesprochen wurde, fanden sich mögliche Kandidaten in verschiedenen Regionen.





Nach mehr als acht Monaten Suche in 24 Städten und vier Bundesländern machten schließlich die Schweriner Männer das Rennen: Sie bildeten eine große Gruppe kameramutiger Singles aus allen gewünschten Altersgruppen und sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten.





Parallel dazu sollten zehn passende Frauen aus dem Westen gefunden werden. Die Wahl fiel schnell auf Köln, weil dort der Anteil der Singles statistisch gesehen sehr hoch ist. Auch dort war unser Team monatelang unterwegs, sprach mehr als 100 Frauen an: auf der Straße, in Boutiquen, VHS-Kursen, Fitnesscentern, Yogaschulen, in Diskotheken und bei Singlepartys. Immer in der Hoffnung, Kandidatinnen zu finden, die sich auf das TV-Abenteuer einlassen wollten.