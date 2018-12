Letzte Ausfahrt Gera

26. Januar 1997: Bei Hausdurchsuchungen werden u.a. in einer von Beate Zschäpe angemieteten Garage vier funktionsfähige Rohrbomben, 1,4 kg TNT und Propagandamaterial gefunden. Uwe Böhnhardt entfernt sich ungehindert vom Ort der Durchsuchung, anschließend tauchen er, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe unter.



28. Januar 1997: Für Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe wird ein internationaler Haftbefehl ausgestellt.



9. September 2000: In Nürnberg-Langwasser wird Enver Şimşek, Inhaber eines Blumenhandels, mit acht Schüssen, abgefeuert aus zwei Pistolen, niedergeschossen. Er stirbt zwei Tage später im Krankenhaus. Er ist das erste Opfer des NSU.



19. Januar 2001: In der Kölner Altstadt explodiert in einem Lebensmittelgeschäft ein Sprengsatz und verletzt dabei einen Menschen schwer.



13. Juni 2001: Das zweite Opfer des NSU wird ebenfalls in Nürnberg ermordet, Abdurrahim Özüdoğru wird mit zwei Kopfschüssen getötet. Die kriminaltechnische Untersuchung ergibt, dass hier, wie schon beim Mord an Enver Şimşek, eine Česká 83 benutzt wurde.



27. Juni 2001: Zwei Wochen nach dem zweiten Mord wird der Obst- und Gemüsehändler Süleyman Taşköprü in Hamburg-Bahrenfeld mit drei Schüssen aus zwei verschiedenen Waffen getötet. Wie bei den beiden vorangegangenen Verbrechen wurde auch hier mit einer Česká 83 geschossen. Wie beim ersten Mord an Şimşek kam zudem eine Bruni Modell 315 zum Einsatz.



29. August 2001: In München-Ramersdorf wird Habil Kılıç, Inhaber eines Obst- und Gemüsehandels, in seinem Geschäft erschossen. An diesem und allen weiteren Tatorten findet die Polizei, im Unterschied zu den ersten drei Verbrechensschauplätzen, keine Patronenhülsen.



25. Februar 2004: Im Rostocker Ortsteil Toitenwinkel stirbt Mehmet Turgut an einem Döner-Imbiss nach drei Kopfschüssen.



9. Juni 2014: In Köln-Mülheim werden bei einem Nagelbombenattentat 22 Menschen verletzt, vier davon schwer.



9. Juni 2005: In Nürnberg wird İsmail Yaşar, Inhaber eines Döner- Imbisses, mit fünf Schüssen in Kopf und Oberkörper getötet.



15. Juni 2005: Eine Woche nach dem sechsten Mord wird Theodoros Boulgarides, Mitinhaber eines Schlüsseldienstes, in seinem Geschäft in München-Westend erschossen.



4. April 2006: In der Dortmunder Nordstadt wird der Kiosk-Besitzer Mehmet Kubaşık in seinem Kiosk ermordet.



6. April 2006: In Kassel wird der Betreiber eines Internet-Cafes, Halit Yozgat, durch zwei Kopfschüsse getötet.



25. April 2007: In Heilbronn wird auf die beiden Polizisten Michèle Kiesewetter und Martin A. geschossen. Kiesewetter wird tödlich getroffen, ihr Kollege überlebt schwerverletzt.



4. November 2011: Nach einem missglückten Banküberfall werden Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot in einem ausgebrannten Wohnwagen in Thüringen gefunden. Bei ihnen befinden sich die Waffen der beiden Polizisten, die 2007 in Heilbronn getötet beziehungsweise schwer verletzt wurden. Wenig später steht das Haus in Zwickau in der Frühlingsstraße in Flammen, das zuvor von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe mitbewohnt wurde.



8. November 2011: Beate Zschäpe stellt sich der Polizei in Jena.



11. November 2011: Zum Polizistenmord von Heilbronn übernimmt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen. Es gibt offenbar Verbindungen zu den anderen Morden. Beate Zschäpe wird in Untersuchungshaft genommen.



8. November 2012: Die Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen Beate Zschäpe als mutmaßliches Mitglied der terroristischen Vereinigung NSU und wegen Mittäterschaft an der Ermordung von acht Mitbürgern türkischer und einem Mitbürger griechischer Herkunft, dem Mordanschlag auf zwei Polizeibeamte in Heilbronn sowie der Beteiligung an den versuchten Morden durch die Sprengstoffanschläge des NSU in der Kölner Altstadt und in Köln-Mülheim.



6. Mai 2013: In München beginnt vor dem 6. Strafsenat des Oberlandesgerichts in Saal A 101 der Prozess gegen Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte.



13. Mai 2013: Die Anklageschrift wird durch den Bundesanwalt Herbert Diemer verlesen. Beate Zschäpe wird darin vorgeworfen, sich als Mittäterin bei der Ermordung von zehn Menschen innerhalb der Jahre 2000 bis 2007 beteiligt zu haben. Auch sieht es die Bundesanwaltschaft als erwiesen an, dass sich Beate Zschäpe bei zwei Sprengstoffanschlägen in Köln in den Jahren 2001 und 2004 als Mittäterin des versuchten Mordes schuldig gemacht hat. Auch habe sie bei fünfzehn Raubüberfällen als Mittäterin gehandelt. Darüber hinaus habe sie am 4. November 2011 in Zwickau eine besonders schwere Brandstiftung begangen. Wegen dieser zahlreichen Morde und Mordversuche sei auch die Voraussetzung für die Anordnung der Sicherungsverwahrung gegeben.



9. Dezember 2015: Am 249. Verhandlungstag – nach über zweieinhalb Jahren Schweigen – trägt der Pflichtverteidiger Grasel die mit Spannung erwartete Einlassung Zschäpes vor. Die Öffentlichkeit vernimmt, dass Zschäpe zum Zeitpunkt der jeweiligen Morde nichts davon gewusst, sondern erst im Nachhinein davon erfahren haben will. Sie habe weder die Morde, noch die Sprengstoffanschläge gebilligt. Von den Raubüberfällen habe sie gewusst, nicht aber an der jeweiligen Vorbereitung und Durchführung mitgewirkt. Lediglich von dem erbeuteten Geld habe sie profitiert. Weiterhin gesteht sie, am 4. November 2011 das Haus in der Zwickauer Frühlingsstraße in Brand gesetzt zu haben. Hier hatte sie mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gelebt. Sie habe sich – wie sie weiter ausführen lässt – in einer emotionalen Abhängigkeit zu den beiden befunden. Den Gedanken, auszusteigen oder zur Polizei zu gehen, habe sie verworfen, weil Böhnhardt und Mundlos für diesen Fall damit gedroht hätten, sich umzubringen. Die beiden seien für sie wie eine Familie gewesen. Die insgesamt anderthalbstündige Einlassung endet mit einer Entschuldigung Zschäpes bei den überlebenden Opfern und Angehörigen der Ermordeten für die Taten der beiden Männer. Ihr Anwalt hatte zuvor darüber informiert, dass Fragen zur Erklärung Zschäpes seitens des Gerichts nur schriftlich möglich seien, solche der Nebenkläger und der Bundesanwaltschaft gar nicht beantwortet werden.



Zusammengestellt von Stefan Mausbach