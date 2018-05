Wenn die Hüfte streikt

Die Hüftarthrose (Coxarthrose) ist eine weit verbreitete Krankheit des Hüftknorpels zwischen Hüftkopf des Oberschenkelknochens und der Hüftpfanne des Beckens. Dieser Knorpelverschleiß ist die häufigste Form der Arthrose und tritt oft schon ab dem 35. Lebensjahr auf. Man unterscheidet zwischen der primären Hüftarthrose, die durch bisher noch unbekannte Ursachen auftritt, und der sekundären Hüftarthrose, die als Folge eines Unfalls oder einer Hüftdysplasie entsteht. Patienten mit Hüftarthrose leiden an Belastungs-und Ruheschmerzen in Leiste, Gesäß und Oberschenkel sowie an Bewegungseinschränkungen. Die Krankheit ist zwar nicht heilbar, aber es besteht die Möglichkeit, sie zu stoppen oder zu verlangsamen. Dies erreicht man einerseits mit einer konservativen Therapie wie Krankengymnastik oder Schmerzmedikamenten, andererseits mit dem operativen Einsatz eines neuen, künstlichen Hüftgelenks.



von Harald Grimm/Lena Solberg