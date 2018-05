Dr. med. Michael Feld

Michael Felds Schwerpunkte während seiner Ausbildung lagen in erster Linie in der Inneren Medizin, Pneumologie, Schlafmedizin, Chirurgie, Allgemeinmedizin, Notfallmedizin und Sportmedizin. Er arbeitete unter anderem in der Nordseeklinik Westerland/Sylt, im St. Katharinen Hospital Frechen sowie in verschiedenen Praxen auf Sylt, in Köln und im Rhein-Erft-Kreis.