Verbundenheit spüren auch die aktuellen Nachfahren der Zisterzienser. Einmal im Jahr bietet die Basilika, eines der am wenigsten versehrten Bauwerke der deutschen Romanik, den festlichen Rahmen für ein Zisterzienser-Treffen. Singend, in Kutten und mit Kerzen ziehen die Mönche in den sakralen Raum ein und vermitteln so ganz unmittelbar einen Eindruck vom Mittelalter.



Die Dokumentation zum Tag der Deutschen Einheit erzählt die aufregende Geschichte dieses einzigartigen deutschen Monuments. Sie taucht ein ins Mittelalter, wandelt auf den Spuren des Zisterzienser-Ordens, der in ganz Europa aktiv war, und dokumentiert die Bedeutung der "Manager des Mittelalters" für den deutschen Weinbau, inmitten der herrlichen Kulturlandschaft des Rheingaus. Ein Blick hinter die Kulissen dieses spektakulären Bauwerks offenbart, mit wie viel Kraft und Kreativität an dem Erhalt und der Nutzung gearbeitet wurde und wird. Klar, dass das Kloster auch für romantische Hochzeiten und andere Festivitäten genutzt wird. Doch was wäre das Kloster ohne den Wein. Damals wie heute werden hier edle Trauben gekeltert. Und damals wie heute ist Kloster Eberbach darin Spitze.