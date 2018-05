Einmal Wilder Westen und zurück

Die Familien lernen ihr Traumland intensiv kennen. Sie müssen ein fremdes Restaurant in kürzester Zeit erfolgreich führen. Wie reagieren die Gäste? Welche Regeln und Traditionen gibt es zu beachten? Die Dokumentation zeigt Ungeahntes über den "American Way of Life" - und Unverständliches im deutschen Alltag.



Familie Leibe landet in Arizona. Erst dort erfahren sie, dass es an die legendäre Route 66 geht, ins kleine Seligman mitten in der Wüste. Hier lernen sie Lilo Russell und ihre Familie kennen und übernehmen ihr berühmtes "Westside Lilos's Cafe".