Erste Christen kannten keine Hölle

Glutlawine Quelle: ZDF



Gelehrte des Mittelalters hefteten sich an seine Spuren, suchten nach dem Einschlagkrater, den Luzifer bei seinem Sturz auf die Erde hinterlassen hatte. Am Grund von brodelnden Seen, in rauchenden Kratern unter Feuer speienden Vulkanen wurde das Territorium des Teufels lokalisiert. Hier irgendwo, so glaubte auch das fromme Volk, musste der Eingang zum Reich des Bösen liegen. Seit jeher wurden überall auf der Welt Orte als "Tor zur Hölle" bezeichnet.