Fest zu Ehren der Eucharistie

Während des 13. Jahrhunderts kam eine neuartige Eucharistiefrömmigkeit in frommen Frauenkreisen auf. In einer Vision erschien der Augustinernonne Juliana von Lüttich eine Mondscheibe mit einem dunklen Fleck am Rand - ein Hinweis auf das Fehlen eines Festes zu Ehren der Eucharistie.





Wenige Jahre später wurde Fronleichnam - der Name setzt sich aus den Worten "fron" (= Herr) und "lichnam" (= lebendiger Leib) zusammen - von Papst Urban IV. zum allgemeinen Fest der Kirche erklärt. Eigentlich müsste das Fest an Gründonnerstag, dem Tag des letzten Abendmahls gefeiert werden, dieser Termin schien jedoch in der Passionswoche als unangebracht und wurde daher auf das Ende des Osterzirkels verschoben.