Frühling am Gardasee

Wenn bei uns noch Schmuddelwetter vorherrscht, erblüht am Gardasee die Natur - und seine Anrainer bereiten sich auf die Saison vor: wie Alberto Rania, der einzige Berufsfischer in Riva del Garda oder Alberta Cavazza, die Mitbesitzerin der schönsten Insel im Gardasee.



Die "Isola del Garda" vereint vieles, was die Pracht des Gardasees ausmacht: einen paradiesischen Garten - und einen idyllischen Märchenpalast. Die Familie von Alberta sowie ihre fünf Geschwister leben hier seit Generationen. Lange Jahre abgeschottet, zeigen sie ihren Privatbesitz inzwischen Besuchern - nach vorheriger Anmeldung, versteht sich. Doch für diesen Film gewährt Alberta auch einen Einblick in das private Leben dieser außergewöhnlichen Familie am Gardasee.