Gemeinsam mit Co-Autor Nick Golüke zeigt Breyer, was von der Idee paneuropäischer Spiele mit dem Fußball als verbindende Kraft zwischen den Nationen übriggeblieben ist. Die beiden begegnen auf ihrer Reise Studenten und Bauarbeitern, Hobbyfußballerinnen, Landwirten und Café-Besitzern, treffen Europa-Freunde und Europa-Gegner. In Bilbao spricht Breyer mit Fußballfans, die sich über das Aus der Stadt als Spielort freuen. In Rom mit Geflüchteten, für die Europa ein Sehnsuchtsort war und ist. In Budapest mit Orban-Anhängern, die der EU kritisch gegenüber stehen.