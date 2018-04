Gegen die Hölle auf Erden

Salah Quelle: Jürgen Erbacher



Salah kam 2007 nach Oberrimsingen. Nach mehreren Fällen von Raub und Diebstahl stellte ihn der Jugendrichter vor die Wahl: Gefängnis oder eine Erziehungshilfeeinrichtung. Der 16-Jährige entschied sich für das Jugendwerk. Es war nicht leicht für ihn, sich an den geregelten Tagesablauf zu gewöhnen: morgens Schule, nachmittags Hausaufgabenbetreuung oder Praktika in einer der sieben Ausbildungswerkstätten; dazu das Leben in den Wohngruppen. Am Anfang vermisste er vor allem seine Mutter und die Schwester, die er verlassen musste, doch nach zweieinhalb Jahren habe sich vieles verändert. "Ich habe nicht an Zukunft gedacht, wie jetzt. Ich habe alles nicht ernst genommen. Aber jetzt weiß ich, dass man an Zukunft denken muss und nicht immer an andere Sachen." Salah möchte gerne Zimmermann werden; derzeit absolviert er in der Werkstatt des Jugendwerks das Berufsvorbereitungsjahr. In seiner Freizeit spielt er gerne Fußball. Salah ist Stammspieler in der A-Jugendmannschaft der benachbarten Stadt Hausen und könnte sich durchaus auch vorstellen, Fußballprofi zu werden.