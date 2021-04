Generation Gin – Der Schwarzwald zwischen Hype und Handwerk

Florian Faude will Edelbrände wieder hip machen und versucht es mit so ziemlich allen Rohstoffen, die er in der Region selbst anbauen oder finden kann. Mit seinen Entwicklungen hat er unter anderem gezeigt, dass Gin auch auf Himbeer-Basis funktioniert und nicht immer nach Wacholder schmecken muss. „Die alten Brenner hier im Dorf haben mich anfangs belächelt und dann bei den Partys trotzdem am meisten von meinem Zeug gesoffen“, erzählt der gelernte Winzer. Das kam schon in seiner Schulzeit gut an, wie sich der heute 36-Jährige erinnert: „Andere haben auf dem Schulhof mit Drogen gehandelt, ich eben mit meinem Schnaps.“