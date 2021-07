Grokos, Krisen, Kompromisse

Der Pragmatismus und die breite Mehrheit der Großen Koalition bringen das Land durch schwere Zeiten: Finanzkrise, die Herausforderungen der Flüchtlingspolitik und die Corona-Pandemie. Die Kanzlerin liberalisiert die Union und findet mit der SPD Kompromisse in der Mitte der Gesellschaft. Doch mit jeder großen Koalition wird die Kritik an ihrem Führungsstil stärker. Und immer lauter wird der Wunsch nach politischen Visionen, Veränderung und zukunftsweisenden Projekten. Union und SPD verlieren an Zuspruch, die GroKo wird zum Synonym für Stillstand.